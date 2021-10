Botola Pro D1 Inwi: OCK-RCOZ, IRT-MCO et Raja-FUS, à quelle heure et sur quelle chaine?

Un précédent duel entre le Raja de Casablanca et le FUS de Rabat.

© Copyright : DR

Le Raja de Casablanca affronte le FUS de Rabat dans le sommet des paradoxes entre le deuxième du classement et l’avant-dernier. L’Olympique de Khouribga et la Rapide Club d'Oued Zem, deux équipes mal en point, s’affrontent dans l’espoir de fuir la zone du danger. L’Ittihad de Tanger et le Mouloudia d’Oujda en découdront, avec la même ambition.

Par Le360sport