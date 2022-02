Botola Pro D1 Inwi (mise à jour): duel à distance entre le Wydad et le Raja

La Botola Pro D1 Inwi (photo d'illustration).

© Copyright : DR

Les clubs engagés en coupes africaines sont appelés à disputer, ces mardi et mercredi (1er et 2 mars) leur match comptant pour la 19e journée de la Botola Pro D1 Inwi. Le moral au beau fixe, le Wydad et le Raja de Casablanca ainsi que la Renaissance sportive de Berkane doivent confirmer leur bonne santé.

Par Le360sport