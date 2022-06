Botola Pro D1 Inwi: luttes serrées pour le podium et la survie

La Botola Pro D1 Inwi (photo d'illustration).

© Copyright : DR

Quatre matchs des plus importants se disputeront, ce dimanche 26 juin, pour le compte de la 28e journée de la Botola Pro D1 Inwi. Ils concernent des équipes qui aspirent à se qualifier pour la Coupe de la CAF et d’autres qui veulent fuir la relégation. Voici où et quand suivre ces rencontres en direct.

Par Le360sport