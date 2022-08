Botola Pro D1 Inwi: le Raja Casablanca pour renouer avec le podium

La joie des des joueurs du Raja de Casablanca.

Après une saison décevante, où il a échoué à conserver son titre de la Botola Pro D1 Inwi, à franchir les quarts de finale de la Coupe du Trône et de la Ligue des Champions africaine, le Raja de Casablanca ambitionne de reprendre du poil de la bête et renouer avec les podiums nationaux et continentaux.

