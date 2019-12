Botola: les obstacles se dressent devant le prochain derby casablancais

Kiosque360. Alors qu’il est prévu pour le 22 décembre courant, le derby casablancais entre le Raja et le Wydad pose déjà problème. Et pour cause: l’éternel souci de la programmation fait croire à un probable report du choc (sans tifos?) de la capitale économique.

Par Ismail El Fassi