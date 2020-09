Botola: le sprint final a commencé entre trois prétendants au titre

Le prochain Raja-RS Berkane sera déterminant pour le titre de la Botola.

© Copyright : DR

Kiosque360. Alors qu’il ne reste plus que quatre journées avant la fin de la Botola, trois clubs devront batailler jusqu’au bout pour remporter le titre. Un combat qui mettre aux prises le Raja de Casablanca, leader, et ses poursuivants, Berkane et le Wydad Casablanca.

Lire la suite de l'article sur noytre site: sport.le360.ma

Par Ismail El Fassi