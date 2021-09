Botola: le Chabab Salmi, nouveau promu et déjà parmi les leaders

Le Club Chabab Riadi Salmi.

© Copyright : DR

Kiosque360. Le Chabab Riadi Salmi, promu pour la première fois de son histoire en première division, a commencé sa nouvelle saison chez l’élite par une performance époustouflante. Il a réussi à remporter ses deux premiers matchs et a signé deux victoires par trois buts à zéro contre l’AS FAR et le MAS de Fès.

Par Ismail El Fassi