Botola: face aux trêves, la programmation risque d'être infernale

Kiosque360. Pour éviter le cumul des matchs en retard, la LNFP a programmé les 11e et 12e journées de la Botola en six jours. Mais le plus dur reste à venir, selon Assabah dont est tirée cette revue de presse, avec les deux trêves consécutives à la Coupe arabe au Qatar et la CAN au Cameroun.

Par Ismail El Fassi