Botola et Covid-19: l'Ittihad de Tanger est-il en train de perdre le nord?

Les joueurs de l'Ittihad de Tanger lors d'une séance d'entraînement.

Les joueurs de l'Ittihad de Tanger ne se sont plus entraînés depuis mercredi dernier. Et pour cause: certains membre du club présentent des symptômes, et toute l'équipe devra donc se soumettre au tests Covid-19. Mais jusqu'à présent, c'est le flou total.

Par Le360sport