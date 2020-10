Botola D2: qui seront les heureux élus de l’élite?

Un précédent match de Botola D2 entre le SCCM et l'IZK.

Ce lundi 5 octobre, se jouera la 29e et avant-dernière journée de la Botola Pro D2. Pas moins de cinq clubs luttent pour l’accession à la D1 et six autres pour éviter la relégation en division inférieure. Le suspense est plus que jamais de mise.

Par Khalid Mesfioui