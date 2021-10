Ben Malango accorde des facilités de paiement de son dû au Raja

Ben Malango, l'attaquant congolais du Raja de Casablanca.

Kiosque360. Le Raja et l’ancien attaquant du club, le Congolais Ben Malango, ont trouvé un accord pour régler le différend qui opposait les deux parties concernant les primes et salaires que le club n'aurait toujours pas versés. Malango a ainsi accepté de renoncer à 20% de son dû et de payer la "dette" du Raja auprès du TP Mazembe.

Par Ismail El Fassi