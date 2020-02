Basket. NBA: deux Camerounais retenus pour le All Star Game

Siakam et Embiid, deux basketteurs camerounais, ont été retenus pour disputer le All Star Game qui réunit les stars et meilleurs joueurs du championnat nord-américain. C’est la première fois que deux athlètes camerounais disputeront ce match de prestige.

Par De notre correspondante au Cameroun Patricia Ngo Ngouem