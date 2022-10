Ballon d'Or: le premier Prix Socrates du footballeur engagé remis à Sadio Mané

Sadio Mané.

Le Sénégalais Sadio Mané a reçu lundi le "Prix Socrates" décerné pour la première fois lors de la cérémonie du Ballon d'Or, et destiné à mettre en lumière les footballeuses et footballeurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs.

Par Le360sport