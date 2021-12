Audio. Driss Fettouhi après Maroc-Jordanie: «la qualité de notre défense est palpable»

© Copyright : DR

Driss Fettouhi, défenseur des Lions A', souhaite aller le plus loin possible en Coupe arabe de la FIFA et sait que la sélection nationale en a les moyens.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport