Affaire Ronaldo-Mayorga: la star échappe au procès

Cristiano Ronaldo et Kathryn Mayorga, qui l’a accusé de l'avoir violée en 2009 dans une chambre d'hôtel de Las Vegas, négocieront un accord financier. Ces pourparlers seront arbitrés par un médiateur et non un juge. Les détails.

Par Le360sport