Affaire DHJ-Raja: le match a été joué mais la polémique continue

Match DHJ-Raja, disputé le 27 juillet 2020 au stade El Abdi d'El Jadida.

Kiosque360. Alors que le match en retard entre le Difaâ Hassani El Jadidi et le Raja de Casablanca a finalement été rejoué ce lundi et s’est soldé sur un match nul, les Doukkalis ne comptent pas s’en arrêter là et envisagent de saisir le Tribunal arbitral du sport.

Par Ismail El Fassi