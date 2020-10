Achraf Hakimi régale, la presse italienne jubile

Avec un but et deux passes décisives en deux matchs, Achraf Hakimi séduit déjà l'Italie.

© Copyright : DR

Kiosque360. Auteur d'un but et d'une passe décisive, Achraf Hakimi a été déterminant lors de la victoire de l'Inter Milan contre Benevento (5-2), ce mercredi soir. Antonio Conte est content mais attend plus du joueur.

Par Ismail El Fassi