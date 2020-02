Achraf Hakimi parti pour rester à Dortmund

Prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund jusqu'en juin prochain, Achraf Hakimi a évoqué sa préférence pour le club allemand. Le jeune international marocain (21 ans) s’éloigne de plus en plus des Merengue. Il vient de confirmer ses ambitions et ses intentions.

Par Le360sport