Achraf Hakimi: «C'est le plus beau but de ma carrière»

© Copyright : DR

Mardi soir à Yaoundé, Achraf Hakimi a offert la première place du groupe C de la CAN aux Lions de l’Atlas en inscrivant un magnifique coup franc face au Gabon (2-2). «C'est le plus beau but de ma carrière», a concédé la star du PSG après la rencontre.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Hajar Toufik