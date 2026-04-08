Voici les hauteurs de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq. . Fadel Senna / AFP

Le Nord a concentré les cumuls les plus élevés au cours des dernières 24 heures, selon les relevés publiés par la Direction générale de la météorologie. Chefchaouen affiche 25 mm, suivie de Tétouan avec 23 mm. Sidi Slimane et Tanger enregistrent chacune 22 mm, tandis que Fès atteint 20 mm.

Meknès suit avec 18 mm, alors que Rabat-Salé totalise 17 mm. Béni Mellal enregistre 15 mm, tandis qu’Ifrane et Kénitra affichent chacune 14 mm. Les cumuls restent soutenus à Benslimane avec 10 mm et à Larache avec 9 mm. Plus au sud, Settat totalise 5 mm, Mohammedia 4 mm et Nouaceur 3 mm.

Benguérir, El Jadida, Tit Mellil et Taza enregistrent chacune 2 mm sur la même période. Les précipitations restent faibles dans plusieurs autres villes, avec 1 mm relevé à Casablanca-Port, Casablanca, Al Hoceima, Khouribga, Marrakech et Tan-Tan.