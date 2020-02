© Copyright : le360

L'artiste peintre Abdelhay Mellakh vient de quitter l'hôpital Cheikh Khalifa de Casablanca après y avoir été soigné d'un grave malaise, qui a nécessité son hospitalisation durant cinq jours. Il pointe du doigt les dysfonctionnements liés à la mutuelle des artistes.

Abdelhay Mellakh va mieux. Il avait été admis à l'hôpital Cheikh Khalifa de Casablanca le samedi 15 février dernier. Ses frais d'hospitalisation ont été pris en charge par le roi Mohammed VI.

"En m'apprêtant à sortir ma voiture du garage, j'ai été pris d'un vertige foudroyant et j'ai perdu connaissance durant une douzaine de minutes. Je m'apprêtais à voyager le lendemain, mais j'ai été transféré aux urgences", explique l'artiste depuis son lit d'hôpital.

Son hospitalisation au service de réanimation a duré cinq jours. A sa demande, les médecins qui l'ont traité l'ont autorisé à sortir de l'hôpital.

"J'ai perdu quelqu'un de ma famille et je dois aller présenter mes condoléances", a expliqué l'artiste-peintre.

Atteint d'une maladie chronique et diagnostiqué en octobre 2019, son état de santé s'est, depuis, détérioré, alors même qu'il a été radié à la même période de la liste de la Mutuelle Nationale des Artistes, un régime d'assurance-maladie créé pour les artistes marocains.

"A l'époque où Mohamed Achaâri était ministre de la Culture, j'ai moi-même contribué à la création de cette mutuelle aux côtés d'autres artistes de la coalition nationale des arts et de la culture, et aujourd'hui on m'abandonne...", dénonce Abdelhay Mellakh.

Parmi les artistes radiés de cette liste, figurent Said Imam, Mohamed Ziat, Salah Cherkaoui ou encore Abdelkbir Rgagna, qui ont déposé un recours auprès du ministère du Travail et de l'insertion professionnelle, ainsi qu'auprès de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).