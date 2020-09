© Copyright : Le360

Aux environs de Larache et d’Asilah, la récolte des cacahuètes a débuté à la mi-septembre et se poursuit encore actuellement. Les agriculteurs, qui s’attendaient à obtenir des dizaines de quintaux de ces légumineuses, sont déçus. Reportage.

Année de vaches maigres pour les culture de cacahuètes, dont s'étaient spécialisés des agriculteurs des régions près de Larache et d’Asilah. Les premières récoltes, semées sur près de 250 hectares au total, sont déjà proposées à la vente dans des souks d’Asilah et de Larache. Leur prix varie entre 10 et 20 dirhams le kg.

Les agriculteurs rencontrés affichent leur désappointement, et jugent la récolte de cette année «faible» par rapport aux années précédentes. Le manque d’eau et de pluie, mais surtout le Covid-19, ont sérieusement impacté leur culture.

Abdeslam Grigueb, agriculteur qui loue un terrain agricole où il cultive des cacahuètes depuis 12 ans, estime que cette année 2020 est des plus dures pour ses pairs et lui.

«Avec cette maigre récolte, j’aurai du mal à rentrer dans mes frais, déclare-t-il. Déjà que cette activité est mal en point depuis bien des années, la pandémie du coronavirus a accentué les difficultés auxquelles nous sommes confrontés.»

Compte tenu du manque à gagner et ne pouvant rentabiliser leur investissement, beaucoup d’agriculteurs ont tout simplement renoncé à continuer de cultiver des cacahuètes. «Cette année, nous dit Ahmed Bardoudi, agriculteur à Larache, la récolte a baissé de près de 50%.»

En gros, estiment ces agriculteurs rencontrés dans ces régions du nord du Royaume, la culture de cacahuètes bat de l’aile. De peur de s'endetter, des agriculteurs ont même décidé de se reconvertir dans la culture d’autres légumineuses, voire de légumes.