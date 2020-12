© Copyright : DR

Mohamed El Housseini Kerrout, avocat au barreau de Rabat, vient de mettre à nu les allégations de Wahiba Khourchech, cette femme officier de police suspendue et qui est impliquée dans une série d'affaires judiciaires. Les détails.

"Les accusations qu'elle a portées notamment contre Aziz Boumahdi, le chef de la sûreté préfectorale d'El Jadida, pour harcèlement sexuel, et contre la direction générale de la sûreté nationale (DGSN), sont dénuées de tout fondement car nous sommes devant une femme isolée, lamentable et incompétente", a affirmé Mohamed El Housseini Kerrout dans un entretien avec Le360.

"Pour remédier, a-t-il martelé, aux fausses accusations contre une institution respectable et respectée de par le monde, cette femme a exploité d'autres subterfuges tels que de faux témoignages et déclarations insensées pour porter atteinte à l'image de cette institution", affirme Me Kerrout.

"Contrairement aux allégations de Wahiba Khourchech, il n'existe aucun lien de parenté entre le directeur général de la DGSN, Abdellatif Hammouchi, et Aziz Boumahdi", poursuit l’avocat. "Cette femme, connue pour ses multiples démêlés avec la justice, a créé cette relation imaginaire dans le seul objectif de nuire", selon Me Kerrout qui suit ce dossier.

Selon lui, cette femme officier suspendue s'est évadée du Maroc via Melilia tout simplement parce "qu'elle s'est rendue compte qu'elle a épuisé tous ses mensonges".

"Si elle avait raison, elle serait restée au Maroc pour défendre ses droits. On est devant une lâcheté", a estimé Mohamed Housseini Kerrout.

Ce dernier a rappelé les récents propos du directeur central de la police judiciaire, Mohamed Dkhissi, selon lesquels l’affaire de l’officier de police suspendue "a passé toutes les étapes judiciaires". L'avocat Mohamed Housseini Kerrout est revenu enfin à la charge pour accuser Wahiba Khourchech d'être à l'origine de la vidéo de Mohammed Ziane, diffusée récemment.