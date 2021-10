La ville de Marrakech vit en ce moment au rythme d'une méga-fête de mariage dont les célébrations se poursuivent jusqu'au 19 octobre. Les images.

On connaît finalement l’identité de la personne au centre de la méga-fête de plusieurs jours, organisée à partir 12 octobre à Marrakech et révélée par Le360. Fête de mariage qui a démarré par le cérémonie du henné, dans la plus pure tradition marocaine. Et elle a donné le ton de la suite des évènements, elle a été célébrée dans un bivouac de la Palmeraie et s’est poursuivie jusqu’à 3h00 du matin. Et l'heureuse élue n'est autre que la fille de Yariv El Baz.

Ce richissime homme d’affaire maroco-israélien, né au Maroc, à Kénitra, est le fils d’un des plus grands bijoutiers de la ville Ocre. Yariv El Baz est surtout connu pour avoir été l’un des grands artisans du réchauffement des relations entre le Maroc et Israël. Cet homme aurait œuvré à la tâche dès 2017.

Et c’est dans la ville de ses parents et grands-parents que Yariv a décidé de célébrer l’union de sa fille avec l’élu de son cœur, comme un retour au sources.

Selon les informations obtenues par Le360, au moins trois hôtels, dont un célèbre palace, ont été entièrement réservés pour héberger près de 500 convives, essentiellement des Américains, des Français et des Israéliens. Une bonne nouvelle pour le tourisme à Marrakech.