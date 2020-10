© Copyright : Le360

Victime comme de nombreux jeunes de son âge des répercussions du Covid-19, Abdelhabib Moustitif n’est pas resté pour autant les bras croisés. Il a ainsi mis au point un moyen ingénieux afin de lutter contre l’oisiveté. «Lavage de voitures à domicile», c’est sa marque de fabrique pour gagner sa vie.

«J’exerce ce métier (le lavage de voitures, NDLR) depuis plus de dix ans, ce qui m'a permis de connaître beaucoup de monde. Je me suis inspiré d’une personne de Mohammedia pour mettre au point cette unité mobile de lavage de voitures. Grâce à Dieu, les clients ne manquent pas. Pas mal de gens font appel à mes services, et je me déplace jusque chez eux pour répondre à leurs besoins», déclare devant Le360 le jeune Abdelhabib Moustitif.

Durement touché par le coronavirus, le secteur dans lequel il exerce ne fait plus recette. C’est ainsi qu’il a décidé de se retrousser les manches pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, au lieu de tendre la main.

«A cause de la propagation du virus, il n’y a plus de travail. Et comme j’ai des enfants à nourrir et un loyer à payer, je ne pouvais pas rester les bras croisés. J’ai donc opté pour ce moyen afin de ne pas souffrir du chômage», explique-t-il.

Quant aux services qu’il offre, ils ont tous trait au lavage et au nettoyage de voitures «de fond en comble». Abdelhabib Moustitif s’adonne à cette activité à cœur joie et donne l’exemple d’une jeunesse marocaine inventive et ambitieuse.

Toute la journée, ce jeune parcourt les rues et boulevards de la ville, répondant aux appels des clients.

Pour mettre en place et financer son projet, il a dû emprunter de l'argent à des connaissances qu’il rembourse petit à petit.