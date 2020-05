© Copyright : Le360

Les propriétaires d'auto-écoles au Maroc sont au bord de la faillite. Sans une aide financière, ils risquent de déposer le bilan.

Le spectre de la faillite plane au-dessus des têtes des propriétaires d'auto-écoles au Maroc. Ce secteur d'activité qui nourrit 20.000 familles est en souffrance depuis la fermeture des auto-écoles, il y a deux mois, pour faire face à la propagation de coronavirus.

Selon Dahan Bouberd, président de l'Union nationale des propriétaires d'auto-écoles, le secteur traverse aujourd'hui une importante crise et la situation risque de s'aggraver dans les prochaines semaines. "Les auto-écoles ne bénéficient d'aucune couverture sociale, les employés ne bénéficient ni de la CNSS ni du RAMED. On ne peut même pas postuler aux aides du secteur non structuré puisque nous n'en sommes pas un", explique-t-il, devant la caméra, à Le360.

Il prédit que sans une aide de l'Etat, la faillite est imminente. "Nous travaillons comme les journaliers. Lorsqu'on ouvre, on est payé et lorsqu'on ferme, on est sans le sou. C'est une situation très difficile".