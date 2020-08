© Copyright : Fadel Senna-AFP

1.018 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés dans le Royaume, du jeudi 6 au vendredi 7 août. Les cas testés positifs s'élèvent à 30.662. Voici le bilan de la propagation du Covid-19 au Maroc et à l'étranger, avec des infographies sur l'évolution de la pandémie.

1.018 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés au Maroc en 24 heures, portant à 30.662 cas le nombre total des personnes testées positives au nouveau coronavirus, annonce le ministère de la Santé, ce vendredi 7 août à 18h00.

Le nombre des patients actifs a considérablement augmenté ces derniers jours. Il s’élève désormais à 8.653.

Le ministère de la Santé a recensé 12 décès, mais 959 guérisons en 24 heures, portant le bilan officiel à 461 morts et 21.548 rémissions depuis le début de l'épidémie au Maroc, le 2 mars 2020.

Le nombre total des cas testés négatifs au Covid-19 après le résultat d'analyses effectuées en laboratoire s’élève à 20.325 ce qui porte le nombre global de tests de dépistages réalisés au Maroc, depuis le 1er mars 2020, à 1.374.497.

Pour suivre en temps réel l’évolution de la pandémie au Maroc, il suffit de cliquer sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, la situation demeure très inquiétante en Algérie. Dans ce pays, 529 nouveaux cas de Covid-19 et 9 décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 34.155, alors que le nombre de décès s’élève à 1.282 , annonce ce vendredi 7 août une source officielle à Alger.

En Tunisie, 41 nouveaux cas, zéro décès et 8 guérisons ont été enregistrés sur ces dernières 24 heures, le nombre de cas confirmés s’élève à 1.642. Celui des morts provoquées par le Covid-19 se porte toujours à 51 alors que 1.241 individus se sont totalement rétablis.

Pour la Mauritanie, le bilan journalier n’a toujours pas été communiqué. Au total, le pays a recensé 6.444 cas, dont 157 morts et 5.291 rémissions.

Le Covid-19 a poursuivi vendredi sa progression meurtrière dans le monde et poussé de nombreux pays à durcir leurs mesures sanitaires, dans l'espoir de le ralentir dans l'attente d'un traitement ou d'un vaccin.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 715.343 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11h00 GMT.

Plus de 19.133.340 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 11.319.300 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Sur la journée de jeudi, 7.377 nouveaux décès et 282.381 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 2.060 nouveaux morts, le Brésil (1.237) et l'Inde (886).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 160.104 décès pour 4.883.657 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Au moins 1.598.624 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 98.493 morts pour 2.912.212 cas, le Mexique avec 50.517 morts (462.690 cas), le Royaume-Uni avec 46.413 morts (308.134 cas), et l'Inde avec 41.585 morts (2.027.074 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 85 décès pour 100.000 habitants. Viennent ensuite le Royaume-Uni (68), le Pérou (62), l'Espagne (61), et l'Italie (58).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 84.565 cas (37 nouveaux entre jeudi et vendredi), dont 4.634 décès (zéro nouveau), et 79.088 guérisons.

L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient vendredi à 11h00 GMT 213.018 décès pour 5.319.101 cas, l'Europe 212.415 décès (3.301.728 cas), les Etats-Unis et le Canada 169.108 décès (5.002.218 cas), l'Asie 69.099 décès (3.259.246 cas), le Moyen-Orient 29.306 décès (1.218.513 cas), l'Afrique 22.098 décès (1.010.380 cas), et l'Océanie 299 décès (22.154 cas).

Sur le front de la recherche, des chercheurs français ont découvert qu'une protéine produite par l'organisme dans un contexte d'inflammation pourrait jouer un rôle important dans les formes graves de Covid-19, et la cibler pourrait aider à lutter contre l'aggravation de la maladie.

Selon ces travaux, publiés dans la revue Cell, on relève "un taux très élevé" -100 à 1.000 fois plus que la normale- de cette protéine, la calprotectine, chez les patients atteints d'une forme sévère de Covid-19.

"Nos résultats suggèrent que la calprotectine pourrait être responsable de l'aggravation de la Covid-19", estime l'auteur principal de l'étude, le chercheur en immunologie Aymeric Silvin.

De nombreux travaux à travers le monde cherchent à mieux comprendre les mécanismes de l'"orage cytokinique", une réaction inflammatoire incontrôlée, excessive et souvent mortelle mise en cause dans les formes graves de Covid-19.

Aux Etats-Unis, un chercheur renommé a estimé qu'il sera impossible de connaître l'efficacité véritable d'un vaccin sans des essais cliniques poussés auprès des personnes âgées et de couleur.

Selon le Dr David Diemert, qui supervise les essais cliniques pour le laboratoire Moderna, cette question est cruciale, tant le Covid-19 affecte de façon disproportionnée ces groupes de population.

Selon les données fédérales américaines, le virus tue deux fois plus les personnes noires et latinos que les personnes blanches. Les individus de plus de 65 ans représentent 80% des décès.

D'ici la fin de cette semaine, le Dr Diemert, spécialiste des maladies infectieuses à l'université George Washington, commencera à recruter 500 bénévoles pour l'essai clinique qu'il conduit, une étape qui durera deux mois.

"Nous cherchons des personnes qui sont davantage susceptibles de développer une infection au Covid avec des symptômes, donc des personnes plus âgées, et des personnes de couleur", dit-il.

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d'augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.