En collaboration avec des chercheurs de la NASA, l’équipe marocaine de l’Observatoire astronomique universitaire de l’Oukaïmeden (OUCA), dans le Haut Atlas, a activement participé à une nouvelle découverte astronomique. Explications, avec Zouhair Benkhaldoun, directeur de l’OUCA.

Cette découverte a été annoncée par la NASA le 12 février dernier. Il s’agit de la découverte de trois planètes, vieilles de 120 millions d’années, et de deux autres étoiles en orbite autour d'une étoile-mère, nommée TOI-451.

“Les caractéristiques de ces planètes sont intéressantes du fait qu’elles s'approchent de la morphologie de la terre. Ce sont des planètes telluriques situées dans une zone appelée “habitable”, où on a des chances de trouver les biomarqueurs, soit des molécules qui se trouvent dans l’atmosphère des exoplanètes et qui peuvent contenir par exemple de l’oxygène et de l’azote”, explique Zouhair Benkhaldoun, directeur de l’Observatoire astronomique de l'Oukaïmeden.

“Les données de cette découverte ont été collectées à l’aide d’un groupe de télescopes spatiaux et terrestres placés depuis 2009”, détaille le communiqué de l’OUCA.

“Cette étude scientifique a été faite avec 34 institutions internationales, dont la NASA”, annonce Zouhair Benkhaldoun, qui précise que cette découverte entre dans le cadre du sujet de la thèse de doctorat de l’un des chercheurs sous sa supervision, Abderrahman Sebki.

Ce chercheur a contribué à déterminer, par des calculs astronomiques, les caractéristiques de ce système exoplanétaire.

Ces planètes, qui sont encore à leurs premiers stades de développement, représentent une opportunité importante aux chercheurs et aux étudiants qui analysent leur atmosphère, pour mieux comprendre la formation et l’évolution du système solaire.