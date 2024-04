Vague de chaleur: voici où il fera le plus chaud ces vendredi et samedi

Les journées de vendredi et samedi connaîtront une nette hausse des températures au Maroc.. mail@robertfruehauf.com

Alors que nous venions à peine de ranger nos parapluies, après un week-end pluvieux, voici que le thermomètre s’affole. Les températures s’apprêtent à dépasser les moyennes saisonnières de 5 à 9°C, selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ce soudain coup de chaud est dû «à une dépression située sur l’océan Atlantique à l’ouest de l’Europe et à un anticyclone centré sur la rive méditerranéenne. Ces deux centres d’action génèrent un flux faisant remonter les masses d’air chaud et sec du grand Sahara vers le Maroc et même vers le sud de l’Europe».

Ce vendredi, en particulier, promet d’être le prélude à un samedi tout aussi chaud, avec des températures qui pourraient atteindre les 39°C. «Les régions du Sud, le Centre, l’Est, ainsi que les plaines atlantiques Nord seront les plus touchées, avec des températures oscillant entre 33 et 39°C», détaille le bulletin de la DGM.

Ce pic de chaleur, bien que de courte durée, souligne l’instabilité caractéristique du printemps. «Cette période de printemps est souvent caractérisée par des fluctuations météorologiques marquantes de hausse ou de baisse brutale des températures», signale la DGM.