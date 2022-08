© Copyright : DR

Kiosque360. La liste des personnes récemment graciées par le souverain inclut l’une des deux femmes incarcérées et condamnées à la peine de mort. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Elles étaient encore deux à attendre dans le couloir de la mort. Il n’en reste plus qu’une. L'une des deux femmes condamnées à mort et qui attendaient encore en prison l’exécution de la sentence (ndlr. La peine de mort n’est plus réellement exécutée au Maroc depuis des décennies), fait partie des 588 personnes graciées par le souverain à l’occasion de la Fête de la jeunesse et de la célébration de la Révolution du roi et du peuple.

Dans son édition du mercredi 24 août, Al Ahdath Al Maghribia rapporte cette information en citant une publication d’Amina Bouaâyach, Présidente du Conseil national des droits de l’Homme. Ni l’identité de la dame graciée, ni le crime pour lequel elle a été condamnée à la peine capitale ne sont révélés.

Comme le rappelle le journal, un récent rapport de l’Observatoire marocain des prisons avait souligné que, en 2021, il y avait encore 78 personnes écrouées et condamnés à la peine de mort. La plupart d’entre elles sont des hommes, tandis que les femmes représentent moins de 3% des cas, soit les deux femmes en question. La même source ajoute que la quasi-majorité de ces détenus est condamnée dans le cadre d’affaires en lien avec le terrorisme ou le droit commun.

Le quotidien souligne que l’observatoire avait déjà émis des recommandations appelant à l’abolition de la peine de mort et l’accélération du processus de promulgation d’un nouveau cadre législatif moderne révisant le dispositif de sanctions au Maroc. Il a également appelé le gouvernement à adopter le deuxième protocole du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que l’exécution des autres engagements pris dans le cadre de conventions traitant des droits des prisonniers.

Cet appel à l’abolition de la peine de mort, rappelle le quotidien, est partagé par le Conseil national des droits de l’Homme qui considère que cette peine s’apparente à un acte de vengeance et non à une punition. Elle enfreint également le droit à la vie qui reste sacré et à la base de tous les autres droits. Le CNDH avait également appelé l’Exécutif à adhérer au même protocole du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et prévoyant aussi l’abolition de la peine de mort.