Mesures sanitaires obligent, la Rabita Mohammadia des Oulémas a tenu virtuellement son Assemblée générale, consacrée au suivi des travaux de l'Institution et à ses projets futurs.

La Rabita Mohammadia des Oulémas a tenu virtuellement hier, samedi 31 octobre, sa 25e Assemblée générale, consacrée au suivi des travaux de l'Institution et ses projets futurs, notamment en matière de gouvernance de la recherche dans le cadre de l'actuelle conjoncture.

S'exprimant à cette occasion, le Secrétaire général de la Rabita, Ahmed Abbadi, a indiqué que les travaux de cette Assemblée ont essentiellement porté sur les questions imposées par la conjoncture actuelle et ont permis d'amorcer la discussion autour de la gouvernance de la recherche dans la cadre de cette crise, indique un communiqué de la Rabita.

A l'ordre du jour du Conseil académique de la Rabita figurait l'examen du plan d'action de l'Institution en matière de gouvernance de la recherche et la présentation des réalisations scientifiques et académiques des centres scientifiques et des unités de recherche relevant de la Rabita.

A travers ces réalisations, mises en ligne sur son site électronique, la Rabita aspire à fournir des connaissances religieuses sûres, tout en assurant la protection spirituelle, scientifique et intellectuelle exigée par le contexte actuel, dans le cadre des constantes du Royaume du Maroc, conformément aux orientations d’Amir Al-Mouminine.