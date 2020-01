© Copyright : DR

Kiosque360. Un sac, abandonné par un voyageur à la gare routière de la ville de Meknès, a provoqué une alerte au sein du corps de police de la capitale ismaïlienne.

Alertés, mardi, par la présence d’un sac suspect abandonné dans un café à proximité de la gare routière de la ville de Meknès, les autorités locales de la capitale ismaïlienne, les services de la police judiciaire, les éléments de la division de surveillance du territoire (DST), ainsi que des équipes de la police technique et scientifique, ont été immédiatement dépêchés sur les lieux.

Selon le quotidien Al Massae, qui rapporte ce fait divers dans son édition de ce jeudi 9 janvier, toutes les pistes ont été explorées pour éviter un éventuel drame. C’est ainsi que les services de police, qui ont bouclé la zone en mettant en place un périmètre de sécurité, ont commencé par évacuer le café en question. Par la suite, précisent les sources du quotidien, les services de la police scientifique et technique ont visionné l’enregistrement d’une caméra vidéo installée sur les lieux, avant de procéder à une expertise à distance du sac suspect. Finalement, l’enregistrement a révélé que le sac avait été laissé sur place par une personne qui était entrée dans le café à minuit et y était restée jusqu'à 7h du matin. Les équipes de la police technique et scientifique ont alors fouillé le sac suspect, indiquent les sources du quotidien.

L’expertise du sac a montré qu’il ne contenait qu’un ordinateur portable, des vêtements et d’autres objets sans grande importance. Ces objets ont été saisis par les éléments de la police scientifique et technique pour un examen minutieux. De même, une enquête a été ouverte en vue de déterminer l’identité de la personne qui avait abandonné ce sac et les raisons qui l’avaient poussée à agir de la sorte.