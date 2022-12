next

Pour sécuriser les célébrations de masse attendues à l'occasion de l'arrivée du Onze national, après son parcours historique à la Coupe du monde Qatar 2022, la préfecture de police de Rabat prévoit un protocole de sécurité spécial. Les détails.

L'incroyable parcours des Lions de l'Atlas à la Coupe du monde 2022 a ébloui plus d’un. Les poulains de Walid Regragui ont déjoué tous les pronostics, atteignant les demi-finales de la grand-messe du ballon rond. Et ils arrivent aujourd’hui au Maroc, où les attend un accueil digne de cet exploit historique. Un dispositif sécuritaire de haut niveau a été déployé par la préfecture de police de Rabat.

Ces préparatifs viennent en application des instructions royales. Le ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie a annoncé hier, lundi 19 décembre 2022, que l'équipe nationale ira à la rencontre du public, dès son arrivée vers 17h00 à l'aéroport de Rabat-Salé et jusqu'à son arrivée au Palais royal, où le Roi honorera Walid Regragui et ses hommes d'une cérémonie en reconnaissance à leur exploit historique au Mondial qatari.

A cette occasion, Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST, accompagné de hauts responsables de la DGSN, a effectué une visite de terrain pour examiner de près le protocole de sécurité et de sûreté dédié à la sécurisation de cet important événement.

Selon une source sécuritaire, ce protocole prévoit la mobilisation de 8.000 agents pour sécuriser le chemin qu'empruntera le bus de la sélection nationale. Des unités spécialisées dans la sécurisation des grandes manifestations, des équipes pour intervenir en urgence, et des patrouilles mobiles, seront déployés sur place.

Depuis les premières heures de ce mardi, les services de sécurité ont commencé à installer des points de contrôle dans le périmètre des voies principales par lesquelles passera le convoi de l’équipe nationale.