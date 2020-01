© Copyright : DR

Hicham Dmii a présenté sa démission, mercredi 23 janvier au soir, en conférence de presse, juste après la fin du match IRT-OCS. Et c’est tout à son honneur. En revanche, l’attaque qu’il a subie juste avant interpelle, renseigne sur un football marocain désormais «infecté» par les «baltajis».

Hicham Dmii a pris les commandes d’un Ittihad de Tanger très mal en point. Une aventure qui n’était pas sans risques pour un jeune entraîneur (49 ans), qui essaie qui de se frayer un chemin sur le banc de touche.

En tant que joueur, Hicham Dmii a fait ses preuves. Au-delà de ses qualités footballistiques, il était fort sympa. En tout cas, pour ceux ayant joué contre lui. Capitaine du Kawkab de Marrakech, il n’a jamais pris la grosse tête. Contrairement à un Ahmed El Behja. Lui et Tahar Lakhlej étaient, pour ainsi dire, les portrais-robots de Marrakchis n’oubliant pas ce qu’ils étaient et d’où ils venaient avant de devenir ce qu’ils sont, avec un sens de l’humilité et de respect pour les autres.

Mercredi, Hicham Dmii a présenté sa démission en conférence de presse suite à la défaite de son équipe, l’Ittihad de Tanger, face à l’Olympique de Safi. Et c’est tout à son honneur. Puisqu’il n’était pas obligé. Un certain «Général», Mhamed Fakhir en l’occurrence, aurait attendu qu’on le limoge pour toucher d’importants émoluments, quitte à ester en justice.

Mais ce qui fait mal au cœur, c’est le comportement d’un responsable tangérois à son égard. Le quidam a asséné à l’encontre de Dmii : «Présente ta démission tout de suite, tu n’es pas un homme, tu n’as d’orgueil, si tu es un homme présente ta démission, wallah tu n’es pas un homme, tu n’es pas un entraîneur… »

Le comportement de ce quidam, auteur de ces propos répréhensibles, lui ont donné non seulement son quart d'heure de célébrité mais ont eu aussi le privilège de susciter la polémique. D’autant que le mot «rajal» revient plusieurs fois dans son discours, l’anaphore rythme ses délires.

Face à Hicham Dmii, trainant son «spleen», l’homme en question continue de flinguer à tire-larigot. Heureusement que l’entraîneur a fait la sourde oreille devant ces balivernes, et que des gens se sont interposés pour empêcher le fauteur d’aller plus loin dans ses agressions.

On ne sait quel poste occupe l’auteur de cette agression. Mais, selon toute vraisemblance, il est membre de l’équipe dirigeante de l’IRT. Laquelle équipe a intérêt à prendre position. La fédé doit également sévir. Une telle attitude ne doit pas rester impunie.

Quant à Hicham Dmii, ayant le même âge que Jamal Sellami, il est à espérer qu’il se remettra de cette indisposition ; qu’il sera soutenu par ses pairs, l’Amicale des entraîneurs notamment, la Fédé, et le public.

*A voir la vidéo de l’agression dont a été victime Hicham Dmii, on a peine au cœur. Quelqu’un a dit un jour : «Nous, Marocains, sommes forts pour casser ce qu’il y a de meilleur chez nous». Il est à craindre que ce soit vrai.