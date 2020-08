Temps chaud samedi et dimanche (44°C) dans plusieurs provinces du Maroc

Il fera chaud ce week-end dans plusieurs provinces du Royaume.

Un temps chaud est prévu samedi et dimanche dans plusieurs provinces du Royaume et des averses orageuses sont attendues cet après-midi et le soir dans certaines zones, a annoncé vendredi 7 août la Direction générale de la météorologie (DGM).