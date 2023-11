Tanger: 20 ans de prison pour un agent du Polisario

La chambre criminelle de première instance près la Cour d’appel de Tanger a condamné, jeudi, un ressortissant mauritanien à 20 ans de prison ferme. Il a été reconnu coupable de crimes et complicité de crimes contre la sécurité intérieure et extérieure de l’État. Il est également accusé de détention de marchandises étrangères sans document justifiant de leur origine, ni permis d’importation dûment établi auprès du bureau des douanes ainsi que de change illégal de devises étrangères, rapporte le quotidien Assabah dans sa livraison du week-end des 4 et 5 novembre.

Il a également été condamné à verser une forte amende, dont le montant n’a pas été précisé par le quotidien, à l’Administration des douanes. La marchandise a été saisie au profit de l’État marocain, souligne le quotidien. Le dénommé Salem A., âgé de 40 ans, a comparu devant la chambre criminelle près la Cour d’appel de Tanger en état de détention. L’instance du jugement, considérant que l’affaire est instruite, a décidé de prononcer le jugement.

L’affaire remonte à fin septembre dernier. Le mis en cause a été arrêté au port de Tanger Med en provenance d’un pays européen alors qu’il tentait d’introduire illégalement dans le pays 38 uniformes militaires portant les insignes espagnols. Les treillis étaient soigneusement cachés dans un espace aménagé dans son camion de transport international routier. Manifestement, constate Assabah, il n’avait pas l’intention de déclarer cette marchandise.

Une fois ces uniformes découverts, les autorités ont trouvé sur lui un document d’identité portant le logo du Polisario. Immédiatement, le mis en cause a été arrêté et remis aux services de la police judiciaire relevant de la préfecture de police de Tanger.

C’est cette dernière qui a mené l’enquête sous la supervision du Parquet compétent. Au terme de cette procédure et une fois devant le juge, le mis en cause a tenté de tout nier. Il a d’abord soutenu que les uniformes en question étaient destinés à un groupe de chasseurs. Il a également soutenu n’avoir aucun lien avec le front séparatiste du Polisario.

Le juge l’a ensuite confronté à des extraits de conversations qu’il a eues, via une application de messagerie instantanée, avec une certaine Badia et qui tournaient autour du projet séparatiste du Polisario. L’enquête menée par la police judiciaire a montré, après analyse du contenu de son téléphone par les équipes relevant du service scientifique et technique, qu’il échangeait de manière quotidienne avec un groupe de séparatistes. Il s’est avéré également, toujours d’après les éléments de l’enquête, que le mis en cause a visité à plusieurs reprises les camps de Tindouf, en Algérie.