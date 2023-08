Tan-Tan: inauguration du nouveau siège du district provincial de la sûreté

Ce nouveau siège, situé au quartier Al Massira, a été inauguré en présence du gouverneur par intérim de la province de Tan-Tan, Abdellatif Chedali, du préfet de sûreté à Laâyoune, Hassan Abou Dahab, et du chef du district provincial de sûreté à Tan-Tan, Saïd Ghomari.

Édifiée sur une superficie totale de 3.481 m2, dont environ 1.462 m2 couverts, cette infrastructure vient renforcer la couverture sécuritaire de la ville et rapprocher les services de police des citoyens.

Des explications ont été fournies, à cette occasion, à la délégation sur les différentes installations de ce nouveau siège qui comprend plusieurs services de police, dont la police judiciaire, les renseignements généraux et la sécurité publique, ainsi qu’une salle de formation continue, une salle informatique et une salle de transmission.

في سياق تخليد الذكرى السبعين لثورة الملك والشعب، افتتاح المقر الجديد للمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، وهي عبارة عن بنية شرطية مندمجة، تم تجهيزها بوسائل العمل المهنية واللوجستيكية لتقديم حزمة الخدمات الأمنية لفائدة المواطنين من ساكنة هذا القطب الحضري بالأقاليم الجنوبية للمملكة. pic.twitter.com/EdLMatsQPY — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) August 20, 2023

Le nouveau siège comprend également le service des œuvres sociales, le service de santé, un atelier de mécanique, ainsi que des espaces d’activités parallèles au profit des agents de la police, dont une salle de sport et une cantine.

Hassan Abou Dahab a déclaré à la presse que l’inauguration de ce nouveau siège s’inscrit dans le cadre de la volonté de la Direction générale de la sécurité nationale de poursuivre ses efforts pour la modernisation et le développement des installations et des équipements de police, pour répondre aux attentes des citoyens et améliorer les services qui leur sont fournis, en s’appuyant sur un ensemble d’approches et de concepts, dont la police de proximité et la police citoyenne.

Il a ajouté que ces concepts renforcent le sentiment de sécurité chez la population, précisant que cette nouvelle installation de sécurité comprend tous les services de sécurité, dont la police judiciaire, la sécurité publique et les services administratifs.