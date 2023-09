Subventions aux associations et festivals: plus de 7 millions de dirhams accordés en 2023

Cette subvention a été accordée à 159 projets parmi 742 dossiers, souligne un communiqué du ministère, relevant que la commission chargée de l’étude des appels à projets au titre de 2023 a tenu une série de réunions pour décider des projets répondant aux conditions requises pour bénéficier du soutien.

Ces projets, ajoute-t-on, sont répartis entre les manifestations culturelles (59 projets), les festivals culturels et artistiques (98) et les associations partenaires (2 projets).

Ce soutien intervient en application des dispositions du décret n° 2.12.513 du 13 mai 2013, relatif au soutien aux projets culturels et artistiques, et de la décision conjointe entre le ministre de la Culture et le ministre de l’Économie et des finances portée au décret n° 1387.15 du 9 mars 2015, relatif à la détermination des modalités de soutien aux associations et organismes culturels, aux syndicats artistiques, aux festivals et aux manifestations culturelles et artistiques.

Ce soutien intervient également en appui à la politique de proximité culturelle adoptée par le ministère en matière de soutien aux programmes et activités culturels et artistiques.