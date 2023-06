Skhirate-Bouznika: coupure temporaire de la circulation au niveau du pont sur Oued Cherrat, mercredi et jeudi

Ladite coupure aura lieu en raison du tournage d’un film sur ce pont par la société de production cinématographique «La Prod», précise le ministère dans un communiqué, notant que la circulation normale reprendra dès l’achèvement du tournage dudit film.

La déviation de la circulation sera assurée par l’itinéraire suivant: la route non classée reliant du côté de Skhirate la route nationale n°1 et la route régionale n°322 (la route côtière), la route régionale n°322 vers Bouznika, ainsi que la route provinciale n°3331 reliant la route régionale n°322 et Bouznika.

Par conséquent, les usagers de la route sont priés d’être prudents et de respecter les panneaux de signalisation pour plus de sécurité, indique-t-on.

Enfin, le ministère reste à la disposition des citoyens 24h/24 pour leur fournir toutes les informations nécessaires et les invite à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son portail www.equipement.gov.ma et l’application «MaRoute», téléchargeable sur smartphone, ou contacter le centre de permanence de la Direction des travaux et de l’exploitation routière sur le numéro de téléphone 05.37.71.17.17.