Kiosque360. La police judiciaire de Fnideq a interpellé deux individus soupçonnés d’être impliqués dans l’affaire du cambriolage de plusieurs magasins. Les deux accusés, ainsi qu’un troisième homme surnommé “Spiderman”, toujours en fuite, portaient des cagoules pour ne pas être interceptés par les caméras.

La police judiciaire du district de Fnideq a pu, en ce début de semaine, élucider en un temps record l’affaire du cambriolage de plusieurs magasins par des individus qui portaient des cagoules. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mercredi 9 décembre, que deux suspects surnommés «Chfanji» et «Chaitane» ont été arrêtés, tandis que le troisième malfrat, connu sous le sobriquet de “Spiderman”, a été identifié et demeure activement recherché. Les éléments de la police judiciaire ont diligenté des investigations très poussées qui leur ont permis de déterminer l’identité des malfaiteurs, malgré le port des cagoules.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'opération de localisation des mis en cause a été effectuée dans une discrétion totale, afin d’éviter qu’ils ne quittent la province vers une destination inconnue. D’autant qu’ils sont poursuivis pour de graves chefs d'inculpation pour constitution d’une bande criminelle et vols commis avec effraction, avec circonstances aggravantes.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte qu’une source de la police indique que la situation sécuritaire à Fnideq est sous contrôle total. Il n’y a, ajoute le même intervenant, aucun indicateur laissant penser qu’un sentiment d’insécurité planerait sur la région, comme le rapportent certaines rumeurs. Encore faut-il rappeler, poursuit la même source policière, que les critères adoptés par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) pour mesurer le taux de criminalité sont clairs.

Cette source en veut pour preuve le fait que les suspects dans cette affaire de vols, qui ont d’ailleurs des antécédents judiciaires, ont été identifiés et arrêtés rapidement. Et de préciser que les patrouilles policières demeurent très présentes et efficaces dans les villes du nord, pour prévenir la criminalité sous toutes ses formes et garantir la sécurité et la paix de la population et de ses biens, conclut la source policière.