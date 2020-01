© Copyright : DR

Kiosque360. Un orthopédiste reconnu a comparu, ce mardi 21 janvier au matin, devant le juge d’instruction près la Cour d’appel de Marrakech. Motif: une tentative de viol sur l'une de ses patientes. Le récit.

Quand on est médecin, on respecte ses engagements et ses patients. Malheureusement, tout le monde n'est pas respectueux de la déontologie. Mais la justice est là pour faire régner l’ordre.

Ainsi, à Marrakech, un orthopédiste reconnu a été arrêté pour avoir attenté à la pudeur d’une de ses clientes. Vigilante, celle-ci l’a dénoncé aux services de police qui, alertés, n’ont pas manqué de réagir, rapporte Assabah dans son édition de ce mercredi 22 janvier.

Tout a commencé quand la plaignante, jeune étudiante en droit à l’université Qadi Ayyad de Marrakech, a déposé une plainte contre son agresseur, qui n’est autre que son médecin soignant. Elle affirme, selon le procès verbal de la police judiciaire du quartier relayé par Assabah, souffrir de problèmes musculaires. Elle s’est donc naturellement adressée à un spécialiste qui l’a rassurée sur sa santé et lui a prodigué moult conseils, avant de lui proposer une série de massages. Parole de médecin.

La jeune fille s'est prêtée à l’exercice, et c’est là que les choses ont dégénéré. En effet, durant les séances de massage, le médecin a dérapé pour s'adonner à des attouchements qui ont alarmé sa patiente et l'ont poussée à porter l’affaire devant la Justice.

Le médecin est aujourd’hui poursuivi en état de liberté.