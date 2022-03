© Copyright : DR

Kiosque360. En rentrant du travail, l’oncle n’a pas apprécié le niveau du son de la musique que son neveu écoutait. Il lui en fait la remarque, le jeune homme n’a pas apprécié. Leur échangé a fini en meurtre. Détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

La ville de Salé vient d’être à nouveau secouée par un crime sordide. Un jeune homme a poignardé à mort son oncle maternel. C’est un autre crime gratuit qui a eu lieu, lundi dernier, dans le quartier de Bettana, explique le quotidien Assabah qui rapporte l’information dans son numéro du jeudi 31 mars, précisant qu’il a été causé par un simple malentendu.

Selon des informations recueillies par le quotidien, le défunt entrait de son travail avec un de ses neveux, cette fois le fils de son frère, ils ont été accueillis par une musique assourdissante lancée par un autre neveu. Et quand il lui a demandé de baisser le son, ce dernier l’a mal pris et lui a répondu d’une manière qui ressemble à un défi, relate le quotidien. L’oncle n'ayant pas apprécié la réplique de son neveu a réitéré sa demande, la ponctuant cette fois de: «ce n’est pas toi qui paie la facture de l’électricité dans cette maison !».

Le jeune n’a pas apprécié le ton de la réponse de son oncle et une altercation a éclaté entre les deux, poursuit le quotidien. Le ton de la dispute est monté d’un cran et, plongé du coup dans un état hystérique, le jeune homme s’est emparé d’un couteau et s’est rué sur son oncle, mais c’est son cousin, qui essayait de calmer les deux ou du moins protéger son père, qui a reçu le premier coup. A la deuxième tentative, le jeune a planté le couteau droit dans le cœur de son oncle maternel. Ce dernier a chancelé, puis est tombé pour ne plus se relever.

Transporté d’urgence à l’hôpital Moulay Abdellah de Salé, il y a succombé, malgré les nombreuses tentatives de sauver ses jours. Entre-temps, le meurtrier a pris la fuite et personne ne savait quelle direction il a prise. Alertée, la police s’est déplacée sur les lieux. Des agents de la police judiciaire et une brigade scientifique et technique étaient également sur place.

Les premières investigations ont été aussitôt entamées et les témoignages des personnes présentes ont été recueillies. Des recherches ont ensuite été lancées pour localiser le meurtrier. Le corps de la victime a été transporté à la morgue où il devait subir une autopsie selon la procédure d’usage. Averti à son tour, le Parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête pour éclaircir les circonstances de cet assassinat.

D’après le quotidien, certains éléments de l’enquête laissent entendre que le jeune était en état de légitime défense parce qu’il aurait agi après que son oncle ait tenté de l’asperger d'acide chlorhydrique ou l'esprit de sel.

De toutes les manières, conclut le quotidien, l’interrogatoire du jeune neveu pourrait en révéler plus sur cette affaire. Le mis en cause a, en effet, fini par être arrêté et il a été mis en détention préventive. L’enquête déterminera au passage s'il est également impliqué dans d’autres crimes ou délits.