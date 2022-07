© Copyright : DR

Kiosque360. Une fillette de 8 ans à peine est aujourd'hui la principale accusée dans une affaire de vol dont a été victime l’épouse d’un Saoudien. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

A 8 ans à peine, une fillette est accusée d’un vol d’une valeur totale de plus de 400.000 dirhams. L’affaire a fait du bruit ces derniers jours, dans le région de Salé, et concerne le vol d’objets et d’argent appartenant à l’épouse d’un Saoudien.

Assabah s’intéresse à cette affaire plutôt inédite dans son édition du lundi 18 juillet. L quotidien explique que tout a commencé lorsque la victime présumée a porté plainte pour le vol de plusieurs bijoux et d’une somme en devise saoudienne correspondant à une valeur totale estimée à plus de 400.000 dirhams. Aussitôt informés, les services de la brigade judiciaire de Salé ont ouvert une enquête qui les a directement menés vers une cette fillette de 8 ans.



Le quotidien rapporte que la victime présumée a été la première à soupçonner la jeune fillette d'avoir volé deux sacs à main contenant des bijoux et de l’argent liquide. A priori, il y avait, dans ces sacs, huit bagues, quatre boucles d’oreilles, deux chaînes en or, ainsi qu’un montant de 80.000 riyals saoudiens. Tous les bijoux dérobés étaient en or 21 carats, précise le quotidien.



Une fois informés des soupçons de la victime, ajoute Assabah, les enquêteurs ont décidé d’interroger la fillette qui a alors avoué s’être emparée des deux sacs. Elle a indiqué que, alors qu’elle rentrait d’une course, elle a trouvé plusieurs bagages dans les couloirs de l’immeuble qu'elle habite. Toujours d’après ces aveux, elle a, à son retour chez elle, présenté son «butin» à sa mère qui l’a immédiatement interrogée sur ses origines. Cependant, à aucun moment, cette dernière n’a eu idée d’en informer la police, ni la principale concernée.

Après une perquisition dans le domicile de la fillette, les enquêteurs ont retrouvé le premier sac avec, à l’intérieur, 7 des 8 bagues déclarées volées, les quatre boucles d’oreilles et 7.000 riyals saoudiens. Le deuxième sac est resté introuvable, ce qui a amené les enquêteurs à soumettre la mère de la fillette à un interrogatoire. A ce propos, le journal précise qu'elle a avoué avoir confié le deuxième sac à une tierce personne pour l’emmener à Fès et s’occuper de la revente de son contenu.



Cette piste a naturellement poussé les enquêteurs à se rendre dans la capitale spirituelle du royaume pour procéder à la perquisition du domicile de cette personne. Le deuxième sac y a été retrouvé vide. Quant à la personne en question, elle semble avoir déserté les lieux et reste aujourd’hui activement recherchée.

Comme l’explique Assabah, l’enquête reste ouverte pour retrouver cette troisième personne, tandis que la mère a été placée en garde à vue pour non-signalement d’un vol et que la fillette a été confiée à sa grand-mère en attendant la présentation de son dossier à la justice.