Un partenaire de Driss Roukhe, pour la distribution et la diffusion de son film «Jrada Malha», aurait fait marche arrière au lendemain de la polémique sur une séquence dite pornographique qui a circulé sur les réseaux sociaux. Le réalisateur dément.

Le réalisateur Driss Roukhe aurait-il perdu un partenaire de taille pour la promotion de son premier film Jrada Malha?

Selon des informations recueillies par Le360, la structure qui devait accompagner financièrement la campagne de distribution et de diffusion du long-métrage, dans les salles de cinéma du Maroc depuis le 31 août, aurait fait marche arrière juste après la polémique autour d'un passage dit «pornographique» de la carrière de Driss Roukhe qui a circulé en masse sur les réseaux sociaux.

Au lendemain de l’avant-première de Jrada Malha au Megarama de Casablanca, une séquence de Burn Out, sorti en 2017, dite osée dans laquelle Driss Roukhe joue avec la comédienne Sarah Perles, a en effet enflammé la toile.

Tout le monde crie au scandale et à l’indécence du comédien qui est également réalisateur et metteur en scène de théâtre. Driss Roukhe a donc été pris de court.

Durant son intervention sur le plateau télévisé de l’émission FBM de Bilal Marmid, sur Medi 1TV, diffusée samedi dernier, il a ainsi expliqué qu’il s’attendait à ce qu’il y ait un débat autour de son film récent qui démarrait sa première semaine de diffusion. Mais en lieu et place, il a été assailli de toute part et accusé pour un rôle dans un film réalisé par Noureddine Lakhmari et qui date de 2017. «Certains pensaient même qu’il s’agissait d’un passage de Jrada Malha».

Interrogé par Le360 sur la véracité de l'information concernant le désistement d’un partenaire au lendemain du grand malentendu et de la polémique sur les réseaux sociaux, Driss Roukhe dément. «Ce n’est pas vrai. C’est une rumeur, encore, orchestrée sûrement par les mêmes que ceux qui ont diffusé ces extraits dans le but de faire du mal au film».

Le réalisateur, qui a eu droit à un succès foudroyant avec la série Bnat El Assass diffusée il y a deux ans sur Al Aoula durant le mois de ramadan, affirme que ses partenaires sont toujours les mêmes. Il s’agit de l’entreprise Mad Solutions en Egypte qui est chargée de distribuer le film dans 23 pays du monde arabe. C’est cette même entreprise qui s’est chargée de distribuer Jrada Malha en Arabie saoudite. «Nous sommes en négociation avec une autre boîte au Canada et aux Etats-Unis», précise Driss Roukhe.

Le cinéaste signale également que Jrada Malha sortira le 16 septembre en France et sera distribué dans 30 salles de cinéma. En octobre, le film devrait être distribué aux Pay-Bas.

Jrada Malha est une histoire de manipulation. Rania, interprétée par Mouna R’miki, est l’objet d’une grande expérimentation malsaine de la part d’une organisation secrète. Victime d’une sorte de lavage de cerveau, son esprit devient confus, elle ne fait plus la différence entre la réalité et l’imaginaire.

Le film entame actuellement sa troisième semaine de succès dans les 10 salles de cinéma où il est projeté au Maroc.