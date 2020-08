L’onde de choc qu'a déchaîné le choix du gouvernement d'un enseignement scolaire à distance cette année, avec un présentiel en option pour les parents qui en expriment le désir, ne cesse de s’élargir. Entre partisans et détracteurs de cette option, le débat fait rare. Et c’est pour apaiser les esprits que le gouvernement met désormais le turbo pour fixer les détails de cette rentrée. Il faut dire quil règne une grande confusion au niveau de la communication. Toujours est-il que, nous apprend le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce mercredi 26 août, après une réunion consacrée, mardi 25 août, à la rentrée scolaire, le gouvernement a prévu une ultime rencontre, vendredi, pour clarifier les derniers détails.

Selon une source gouvernementale de haut rang citée par le quotidien, le choix du gouvernement de combiner présentiel et enseignement à distance est plutôt judicieux «dans la mesure où c’était la seule option ouverte et qu’elle permet, par ailleurs, d’impliquer les parents dans la prise de décision», le choix de ces derniers devant être exprimé et assumé. «Le gouvernement a eu à choisir entre le mauvais et le pire; laisser la porte ouverte et le choix final aux parents était une manière de mettre fin à la spirale des attaques dont il fait l’objet» sur ce registre, déclare la source d’Al Ahdath.

La même source affirme que l’Exécutif privilégie l’option d’un enseignement en présentiel dans les campagnes, et ce pour deux raisons. La première tient à la faible propagation du coronavirus dans le monde rural. La seconde tient au tout aussi faible taux d’équipement et d’accès à Internet dans ces zones, ce qui rend difficile, voire impossible, la mise en place de l’enseignement à distance. Dans les villes, les familles sont souveraines et auront à faire leur choix en fonction de leurs moyens et modes d’organisation.

En attendant, le ministre de l’Education nationale est attendu, ce mercredi, devant la Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants, pour s’expliquer sur les choix du gouvernement et les modalités de leur mise en pratique, rappelle Al Ahdath Al Maghribia. L’autre question à laquelle devra répondre le ministre est celle de savoir pourquoi il n'a pas associé les députés à la prise de décision liée à l'enseignement à distance et l'enseignement présentiel. Les réponses du ministre seront-elles convaincantes, cette fois?

Concernant les examens reportés de la session de printemps pour l’année universitaire 2019-2020, ils auront bien lieu début septembre. Ces examens prendront la forme d’une évaluation des connaissances acquises à distance. Des examens en présentiel seront nécessaires pour les établissements à accès ouvert. A ce propos, le ministère s’engage à augmenter le nombre de centres d’examens.

Pour ce qui est de l’année universitaire 2020-2021, le ministère indique que la procédure de pré-inscription en ligne a été lancée et sera maintenue selon le calendrier que fixera chaque établissement. Les cours reprendront à la mi-octobre, et les étudiants auront le choix entre le présentiel en petits groupes et l’enseignement à distance.