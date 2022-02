© Copyright : DR

La forte demande exprimée par les Marocains d’Ukraine a poussé la compagnie RAM à programmer un deuxième vol mercredi 16 février 2022, reliant Kiev à Casablanca, a appris Le360 auprès de sources concordantes.

Les Marocains actuellement en Ukraine sont de plus en plus nombreux à manifester leur volonté de regagner la mère-patrie. Par mesure de sécurité, l’ambassade du Maroc à Kiev a recommandé, samedi dernier, aux Marocains présents en Ukraine de quitter le pays via les vols commerciaux disponibles.

Le360 apprend de source sûre que RAM a décidé de programmer un deuxième vol destiné à rapatrier les ressortissants marocains depuis Kiev, mercredi 16 février. Le premier vol fera quant à lui le départ, demain mardi 15 février à 18h00 (heure locale) depuis l’aéroport Zhyliany de Kiev. L’arrivée est prévue le même jour à 22h15 à l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

A la publication de ces lignes, l’heure de départ du vol de mercredi n’a encore pas été fixée. «Au vu de la forte demande des compagnies pour les vols de rapatriement de leurs concitoyens, la gestion des autorisations et des horaires prend du temps», explique une source à RAM.

Pour répondre à la forte demande émanant des Marocains d’Ukraine, des étudiants pour la plupart, RAM a dû changer l’appareil du vol de mardi pour programmer un avion plus grand, en l’occurrence le B787 Dreamliner, d’une capacité de près de 300 sièges. Le deuxième vol de mercredi sera lui aussi assuré par un Dreamliner.

Nous vous l’annoncions dans un précédent article, à titre exceptionnel, RAM a décidé de proposer aux Marocains d’Ukraine des billets à prix unique, à seulement 4.750 dirhams le siège. Un niveau de tarification abordable, sachant que les vols de RAM se feront à sens unique, les avions partant à vide dans le sens Casablanca-Kiev.



En l’absence de liaisons directes entre les deux pays, les vols de rapatriement de RAM vont permettre de simplifier le retour des Marocains d’Ukraine, en leur évitant de transiter par d’autres aéroports (en Turquie, ou dans des pays d'Europe).