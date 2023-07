Rabat: une odeur nauséabonde émanant de l’eau potable inquiète les habitants

Après le scandale de la pollution du barrage Sidi Ben Abdallah par les eaux usées en provenance des prisons de Arjat 1 et 2 et de la commune de Sidi Allal Bahraoui, les habitants des quartiers Youssoufia, Yacoub Mansour et Takadoum à Rabat sont inquiets à cause d’une odeur nauséabonde de l’eau potable.

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du lundi 31 juillet, que des habitants de ces quartiers ont indiqué que la mauvaise odeur de l’eau de robinet a duré pendant trois jours. En plus cette eau un goût étrange.

Faute d’explication convaincante de la part des responsables, la population a été contrainte de recourir à l’achat des eaux minérales dans les supermarchés pour éviter tout risque sanitaire. D’ailleurs, certains habitants qui ont bu l’eau du robinet «polluée» on ressenti des coliques et des douleurs dans le ventre. Les habitants des quartiers précités dénoncent aussi bien l’absence de communication de la part des élus que la non prévention par la société de distribution du changement dans la qualité d’eau tout en appelant à l’ouverture d’une enquête pour déterminer les responsabilités des uns et des autres.

Le quotidien Al Akhbar souligne que les populations de ces quartiers ont exprimé leur colère face au silence observé par les élus et à leur tête le maire de Salé devant une situation qui relève de la santé publique.

Des acteurs de la société civile ont appelé les responsables à effectuer des analyses physiologiques et bactériologiques sur l’eau potable dans les quartiers concernés. Des analyses qui permettront de garantir la qualité de l’eau potable et de déterminer l’origine de cette odeur nauséabonde.

Un responsable communal avait expliqué cette «pollution» de l’eau par la présence du chlore ou le changement du débit après la modification du système d’alimentation en eau. L’odeur poursuit, la même source, pourrait être due à la réduction du débit dans plusieurs villes et à leur tête Rabat ou encore au projet d’interconnexion des bassins hydrauliques du Sebou et du Bouregreg.