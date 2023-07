Rabat: détournement de 8 millions de dirhams dans une banque

Le chef d’une agence bancaire et deux de ses adjoints ont été mis sous mandat de dépôt sur ordre de la présidente de la Chambre des crimes financiers près la Cour d’appel de Rabat. Les trois banquiers ont été incarcérés dans la prison d’El Arjat II, en détention provisoire dans le cadre d’une affaire de détournement de fonds, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 13 juillet. La somme détournée s’élève à 8 millions de dirhams, précise le quotidien.

Les trois individus sont poursuivis pour abus de confiance, détournement de dépôts bancaires et falsification de documents bancaires. Peu auparavant, poursuit Assabah, la section régionale de la brigade nationale de la police judiciaire avait déféré les trois mis en cause devant le Parquet. Le chef d’agence et les deux employés d’une succursale d’une banque semi-publique dont le siège central se trouve à Casablanca, sont tombés l’un après l’autre dans les filets de la police.

Tout est parti de plaintes déposées auprès de la banque par certains de ses clients qui ont constaté la disparition de fonds sur leurs comptes bancaires. La direction centrale de la Banque a envoyé une commission d’inspection dans cette agence située aux environs de Rabat. Cette dernière a commencé par suspendre le chef de l’agence concernée ainsi que deux employés de leurs fonctions en attendant les conclusions de l’enquête.

Les investigations de la commission d’inspection ont pu confirmer les déclarations des plaignants. Des soupçons de détournement ont en effet été mis à jour. Les victimes ont été entendues et un rapport d’enquête a été dressé comme le veulent les procédures. La direction de la banque a donc décidé de saisir la justice, via son représentant judiciaire. Une plainte a ainsi été déposée devant le ministère public.

L’enquête menée par la police judiciaire a également confirmé des cas de détournement de dépôts bancaires. Des documents bancaires falsifiés ont été utilisés par les trois employés de la banque pour retirer des fonds des comptes des victimes.

Une fois devant le tribunal, les trois mis en cause ont d’abord tenté de nier les faits, puis, ils ont commencé à s’accuser mutuellement. La juge d’instruction ayant constaté que le dossier à charge compte assez d’éléments confondant les trois employés a décidé de les mettre tous les trois individus en détention préventive.

D’après le quotidien, la somme détournée n’a pas été arrêtée définitivement. Les 8 millions de dirhams évoqués plus haut ne représentent manifestement qu’une partie des fonds concernés par ce détournement. Les inspecteurs de la BNPJ spécialisés dans les affaires financières continuent à éplucher les documents bancaires. Cela d’autant qu’après l’éclatement de l’affaire et après avoir consulté leurs comptes, d’autres clients se sont aperçus de la disparition de fonds sur leurs dépôts bancaires et ont décidé à, leur tour, de déposer une plainte.