© Copyright : Le360 : Adil Gadrouz

Kiosque360. Les éléments de la gendarmerie royale de Kelaât Sraghna ont interpellé 6 individus pour constitution de bande de malfaiteurs, séquestration et coups et blessures ayant entraîné la mort.

C’est une triste histoire que nous rapporte le quotidien arabophone Assabah dans son édition de ce mercredi 15 janvier. Un jeune homme, originaire de Kelaât Sraghna, a été lapidé et poignardé par 6 personnes, jeudi dernier, à cause d’une histoire de coeur. La victime et l’un de ses agresseurs voulaient, en effet, épouser la même jeune fille, Chtiba, qui habite leur douar.

Ainsi, indique le média casablancais, l’un d’eux a décidé de se débarrasser de la concurrence en tuant son rival. Il a, pour ce faire, acheté les services de certains malfrats aux lourds casiers judiciaires pour supprimer son “ennemi”. Les membre de la bande se sont rendus au domicile du jeune homme qu'ils ont commencé par agresser à coups de cailloux, avant que l’un des agresseurs ne lui assène le coup fatal en le poignardant au niveau du thorax.

La victime, qui n’avait que 26 ans, est morte dans l’ambulance qui la transportait à l’hôpital régional de Kelaât Sraghna. La gendarmerie royale s’est aussitôt déplacée sur le lieu de crime, a arrêté six des sept criminels et ouvert une enquête pour élucider les circonstances et les motivations de cet acte abominable. Les interpellés, dont deux font objet de mandats d’arrêt nationaux, ont avoué avoir participé au meurtre. Les agresseurs ont été immédiatement déférés devant le procureur du Roi près la Cour d’appel de Marrakech, qui a ordonné leur mise en détention à la prison Oudaya de Marrakech, en attendant l’ouverture de leur procès.

Concernant le cerveau du crime, un trafiquant de spiritueux, il sera déféré ce jeudi 16 janvier devant le parquet.