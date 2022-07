© Copyright : adil gadrouz

Kiosque360. Alors qu’ils ont souffert des années durant des odeurs nauséabondes des déchets produits en marge de Aïd Al Adha, les Casablancais ont été satisfaits cette année de la propreté de leur ville. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Au lendemain de Aïd Al Adha, de nombreux messages se sont répandus sur les réseaux sociaux. D’habitude révoltés par la saleté de la ville après la fête du sacrifice, les Casablancais ont exprimé cette fois-ci leurs remerciements et témoigné leur gratitude envers les éboueurs et la société délégataire pour la gestion du secteur de l’hygiène dans la capitale économique, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du 13 juillet.

En effet, les habitants de Casablanca ont loué les efforts considérables déployés par les éboueurs le jour de Aïd Al Adha pour nettoyer les quartiers de la métropole des milliers de tonnes de déchets et des restes des moutons sacrifiés. «Casablanca est réellement propre…merci aux soldats de la propreté… merci à la société délégataire», peut-on ainsi lire sur le célèbre groupe actif sur Facebook «Save Casablanca».

Moins de 24h après Aïd Al Adha, les messages se suivent et se ressemblent. «Merci à la société en charge de la propreté pour ses efforts… Merci à tous les responsables qui veillent sur le secteur », écrit un internaute. Un autre abonde, sur un ton informatif: «14.000 tonnes de déchets ont été ramassés par moins de 5.500 éboueurs, soit 2,5 tonnes chacun. Ils ne se sont pas reposés et n’ont regagné leurs foyers qu’à 5h du matin».

Selon des sources du quotidien au sein du Conseil de la ville de Casablanca, «près de 15.000 tonnes de déchets ont été recensés le 10 juillet dernier, à l’occasion de Aïd Al Adha. Ces déchets ont été collectés immédiatement dans différentes préfectures, avec un focus sur la désinfection d’un certain nombre d’espaces et de points noirs pour éviter la propagation d’odeurs désagréables», précise le quotidien.

D’après les mêmes sources, la ville de Casablanca a mobilisé divers équipements en coordination avec les sociétés délégataires dédiées au secteur et la société de développement local (SDL) ad hoc pour nettoyer les quartiers de la métropole et éviter aux Bidaouis de supporter, une fois de plus, les odeurs nauséabondes causées par les déchets produits à cette occasion, conclut le quotidien.